Zelenski: Rusiya Ukraynada Azərbaycanın neft obyektlərinə qəsdən hücum edib

18 avqust 2025 15:06
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, Rusiya Odessada Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin neft infrastrukturu obyektlərinə qəsdən hücum edib.

"Report"un məlumatına görə, o bu barədə sosial şəbəkə səhifəsində yazıb.

"Odessada Azərbaycan şirkətinə məxsus enerji obyektinə Rusiya tərəfindən məqsədli zərbə endirildi. Yəni bu, bizim münasibətlərimizə və enerji müstəqilliyinə zərbədir", - deyə Zelenski vurğulayıb.

Ukrayna lideri bildirib ki, Rusiya ABŞ Prezidenti Donald Trampla bu gün Ağ Evdə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqlar ərəfəsində Ukraynaya hücumları gücləndirdi.

Ukrayna lideri Rusiyanın zərbələrini "nümayişkaranə və riyakar" adlandırıb.

"Hamı layiqli sülh və həqiqi təhlükəsizliyə can atır, amma məhz bu anda ruslar Xarkovu, Zaporojyeni, Sumı vilayətini və Odessanı hücuma məruz qoyur, yaşayış evlərini və mülki infrastrukturumuzu dağıdırlar", - deyə o yazıb.

Rus versiyası Зеленский: Россия преднамеренно атаковала нефтяные объекты Азербайджана в Украине

