Haqqımızda

Zelenski: Rusiya hətta Alyaskadakı danışıqlar günündə də mülki insanları öldürməyə davam edir

Zelenski: Rusiya hətta Alyaskadakı danışıqlar günündə də mülki insanları öldürməyə davam edir Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya qoşunları hətta Alyaskada danışıqların keçirildiyi gün də mülki infrastruktura zərbələr endirməkdə davam edir və Moskva müharibəni dayandırmağa hazır olduğuna dair heç bir siqnal vermir.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 20:40
Zelenski: Rusiya hətta Alyaskadakı danışıqlar günündə də mülki insanları öldürməyə davam edir

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib ki, Rusiya qoşunları hətta Alyaskada danışıqların keçirildiyi gün də mülki infrastruktura zərbələr endirməkdə davam edir və Moskva müharibəni dayandırmağa hazır olduğuna dair heç bir siqnal vermir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb.

Zelenskinin sözlərinə görə, o, kəşfiyyat və diplomatlardan Alyaskadakı görüşün hazırlığı və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ora hansı mövqelərlə getdiyi barədə hesabatlar alır. Paralel olaraq isə Ukrayna vilayətlərinə yeni hücumlar barədə xəbərlər var: Sumı - mərkəzi bazara zərbə, Dnepropetrovsk vilayəti - şəhər və müəssisələrə zərbələr, Zaporojya, Xerson və Donetsk vilayətləri – məqsədyönlü atəşlər.

Ukrayna Prezidenti vurğulayıb ki, Kremlin müharibəni bitirməyə hazırlaşmasına dair heç bir əsər-əlamət yoxdur.

“Danışıqlar günü düşmən öldürməkdə davam edir. Bu, Rusiya rejiminin real niyyətləri haqqında çox şey deyir”, - o qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Zelenskyy: Russia continues killing civilians even on day of Alaska talks
Rus versiyası Зеленский: Россия продолжает убийства мирных жителей даже в день переговоров на Аляске

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi