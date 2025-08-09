Haqqımızda

Zelenski “Rosatom” və Rusiyanın əsas enerji strukturlarına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Zelenski “Rosatom” və Rusiyanın əsas enerji strukturlarına qarşı sanksiyalar tətbiq edib Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Rosatom” dövlət korporasiyası və Rusiyanın enerji şirkətləri ilə əlaqəli 35 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı yeni şəxsi və sektoral sanksiyaların tətbiq edilməsi haqqında fərmanlar imzalayıb.
Digər ölkələr
9 avqust 2025 12:35
Zelenski “Rosatom” və Rusiyanın əsas enerji strukturlarına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Rosatom” dövlət korporasiyası və Rusiyanın enerji şirkətləri ilə əlaqəli 35 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı yeni şəxsi və sektoral sanksiyaların tətbiq edilməsi haqqında fərmanlar imzalayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “RBK-Ukrayna” Ukrayna Prezidentinin sanksiyalar siyasəti üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Vladislav Vlasyukun bəyanatına istinadən xəbər verir.

Sanksiyalar “Zaporojya” AES-in Rusiyanın enerji sisteminə inteqrasiyası cəhdlərində, “Çernobıl” AES-in ələ keçirilməsində iştirakda, ikili təyinatlı nüvə avadanlıqlarının istehsalı və texniki xidmətində, eləcə də zənginləşdirilmiş uranın Avropadakı törəmə şirkətlər vasitəsilə ixrac edilməsində iştirak edən 18 fiziki və 17 hüquqi şəxsi əhatə edir.

Siyahıda olan əsas fiqurlar arasında “Konsern Rosenerqoatom” SC-nin baş direktorunun müavini Nikita Konstantinov, həmçinin “Uranium One Holding N.V.” (Niderland), “Rosatom Finance Ltd” (Kipr) və “Kirov-Enerqomaş” SC (Rusiya) şirkətlərini göstərmək olar.

Vlasyuk qeyd edib ki, “Rosatom”a qarşı sanksiya təzyiqinin genişləndirilməsi Rusiyanın mühüm nüvə texnologiyalarına və maliyyələşdirməyə çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün mübarizənin tərkib hissəsidir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Zelenskyy imposes sanctions against Rosatom and key Russian energy structures
Rus versiyası Зеленский ввел санкции против "Росатома" и ключевых энергетических структур РФ

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi