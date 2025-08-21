Zelenski Putinlə görüşün Avropa və ya Türkiyədə keçirilməsini mümkün hesab edir

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşün Avropanın neytral hissəsində və ya Türkiyədə keçirilməsini mümkün hesab edir.
“Report” Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə lideri jurnalistlərlə söhbətində bildirib.
"Hesab edirik ki, görüşün Avropanın neytral hissəsində keçirilməsi ədalətli olar və avropalılar da bunu vurğulayırlar. Çünki Ukraynada və Avropa qitəsində müharibə gedir. Mən dedim ki, biz razıyıq. İsveçrə, Avstriya - biz razıyıq", - V.Zelenski bildirib.
Görüşün Türkiyədə keçirilməsi fikrinə gəlincə, prezident izah edib ki, bu, NATO ölkəsi və "Avropanın bir hissəsidir", buna görə də Ukrayna etiraz etmir.
V.Zelenski Moskvada görüşün keçirilməsi mümkünlüyünü istisna edib. O, sammitin Budapeştdə də keçirilməsini "mübahisəli" adlandırıb:
"Bu, asan deyil, çünki bu müharibə zamanı Ukraynanı dəstəkləmək üçün bütün Avropa ölkələri birlik nümayiş etdirsə də, Budapeşt bizi dəstəkləmədi. Mən demirəm ki, Orbanın siyasəti Ukraynaya qarşı yönəlmişdi, lakin o, Ukraynanın dəstəklənməsinə qarşı idi".