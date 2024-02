Zelenski: İlk Ukrayna F-16-larının səmamızda görünəcəyi günü gözləyirik

Bütün ukraynalılar ilk Ukrayna F-16-larının səmamızda görünəcəyi, şəhərlərimizin və yaşayış məntəqələrimizi, eləcə də Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin imkanlarını gücləndirəcəyi günü gözləyir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X"də yazıb.

"Pilotlarımız və personalımız təlimlərini davam etdirərkən, bu günü yaxınlaşdırdığı üçün F-16 koalisiyasına təşəkkür edirəm", - deyə o əlavə edib.