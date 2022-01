Zelenski Conson ilə Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniyanın Baş naziri Boris Conson ilə telefon danışığı aparıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı tviter dəki hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, danışıq zamanı tərəflər respublikadakı təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə ediblər.

"Boris Conson ilə səmərəli söhbət oldu. Biz Ukrayna ətrafında təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə etdik. Gərginliyin azaldılması ilə bağlı mümkün addımlar barədə fikir mübadiləsi apardıq. Biz sülhə nail olmaq üçün ümumi səylər göstəririk. Böyük Britaniyanın Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə davamlı dəstəyini yüksək qiymətləndirirəm”, - Zelenski danışıqlardan sonra tvitterdə yazıb.