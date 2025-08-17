Haqqımızda

Zelenski Brüsselə “Könüllülər Koalisiyası”nın iclasında iştirak etmək üçün gəlib Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Komissiyasının Brüsseldəki mənzil-qərargahına gəlib və burada qurumun prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 17:04
Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Komissiyasının Brüsseldəki mənzil-qərargahına gəlib və burada qurumun prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb.

“Report” “İnterfaks-Ukrayna”ya istinadən xəbər verir ki, görüşdən əvvəl onlar əl sıxaraq rəsmi şəkil çəkdiriblər.

Görüşdən sonra liderlərin mətbuata bəyanat verəcəyi gözlənilir.

Ukrayna prezidentinin mətbuat katibi Sergey Nikiforov jurnalistlərə bildirib ki, Zelenski ilə Ursula Fon der Lyayen arasında görüşdən sonra mətbuat konfransı planlaşdırılıb.

Bundan sonra onlar “Könüllülər Koalisiyası”nın liderlərinin onlayn görüşündə iştirak edəcəklər.

Rus versiyası Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании коалиции желающих

