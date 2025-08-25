Yomiuri: Yaponiya hökumətinin reytinqi son 17 ildə ilk dəfə 17 faiz yüksəlib

Haqqımızda

Digər ölkələr
25 avqust 2025 08:02
Yaponiyanın baş naziri Şiqeru İsiba hökumətinin reytinqi iyulda keçirilən yuxarı palata seçkilərində hakim Liberal Demokrat Partiyasının məğlub olmasına baxmayaraq 17 faiz bəndi yüksəlib.

“Report” xəbər verir ki, bunu “Yomiuri” qəzetinin keçirdiyi sorğunun nəticələri sübut edir.

Hökumətin reytinqi, araşdırmaya görə, 39% təşkil edir ki, bu da əvvəlki sorğudan 17 faiz bəndi çoxdur. Nəşr qeyd edib ki, bu, 2008-ci ildən bəri dəstək səviyyəsində ən yüksək artım tempidir. Tənqidlərin səviyyəsi də 17 faiz bəndi azalaraq 50%-ə düşüb.

Üstəlik, son sorğu göstərib ki, respondentlərin yalnız 42%-i İsibanın iyul seçkilərindən sonra istefa verməli olduğuna inanıb, 50%-i isə yox. Beləliklə, respondentlər ümumilikdə İsibanın istefası ilə bağlı fikirlərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişiblər: bir ay əvvəl 54% lehinə, 35% isə əleyhinə olub.

Nazirlər Kabinetinin işinin müsbət qiymətləndirilməsi, yerli müşahidəçilərin fikrincə, ABŞ-la tarif danışıqlarının nəticəsi ilə bağlı ola bilər, bunun nəticəsində rüsumların 15%-ə endirilməsi qərara alınıb.

Qeyd edək ki, 991 respondentin iştirak etdiyi sorğu avqustun 22-24-də keçirilib.

Rus versiyası Рейтинг правительства Японии вырос на рекордный за 17 лет показатель

