Haqqımızda

Yaponiyada yaxta və yük gəmisi toqquşub: ölən və itkin düşənlər var

Yaponiyada yaxta və yük gəmisi toqquşub: ölən və itkin düşənlər var Yaponiya sahillərində yaxta və yük gəmisinin toqquşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, bir neçə nəfər itkin düşüb.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 14:01
Yaponiyada yaxta və yük gəmisi toqquşub: ölən və itkin düşənlər var

Yaponiya sahillərində yaxta və yük gəmisinin toqquşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, bir neçə nəfər itkin düşüb.

Bu barədə “Report” “Al Arabia”ya istinadən xəbər verir.

Yerli sahil mühafizəsi rəsmiləri bildiriblər ki, çınqıl daşıyan yük gəmisinin kapitanı Yaponiyanın Oita bölgəsindəki Hoto adası yaxınlığında toqquşma barədə məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, Oitadan olan 70 yaşlı kişi suda huşsuz vəziyyətdə tapılıb. Daha sonra xəstəxanada onun ölümü təsdiqlənib.

Yaxtanın göyərtəsində bir neçə nəfərin olduğu qeyd edilir. Altı sahil mühafizə gəmisi və bir təyyarə itkin düşənlərin axtarışını davam etdirir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Один погиб, несколько человек пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна в Японии

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi