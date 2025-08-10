Haqqımızda

Yaponiyada vulkan 3 min metr hündürlüyə kül və tüstü püskürüb Yaponiyanın Kyüşü adasında son dərəcə aktiv olan Şinmoe dağı havaya 3 min metr hündürlüyə kül və tüstü püskürüb.
10 avqust 2025 08:31
Yaponiyanın Kyüşü adasında son dərəcə aktiv olan Şinmoe dağı havaya 3 min metr hündürlüyə kül və tüstü püskürüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə NHK telekanalı məlumat yayıb.

Yerli hakimiyyət orqanları lava axını təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Miyazaki prefekturasının Kobayaşi və Takahara şəhərlərinə və Kaqoşima prefekturasının Kirişima şəhərinə böyük miqdarda vulkan külünün yağacağı gözlənilir.

Kanal əlavə edib ki, Yaponiya Meteoroloji Rəsədxanası püskürmə xəbərdarlığını üçüncü səviyyədə saxlayıb və insanları sayıq olmağa çağırıb.

Qeyd edək ki, 1420 m hündürlüyü olan Şinmoe dağı iyunun sonundan bəri zəlzələlərlə sarsılır. O, 2017-ci ilin oktyabr ayından bəri bir neçə dəfə püskürüb və onun kraterindən kül emissiyaları yerli hava səyahətini dəfələrlə pozub.

