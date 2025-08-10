Haqqımızda

Yaponiyada eyni turnirdə iştirak edən iki boksçu ölüb

Yaponiyada eyni turnirdə iştirak edən iki boksçu ölüb Yaponiyalı boksçu Hiromasa Urakava 28 yaşında rinqdə aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 02:05
Yaponiyada eyni turnirdə iştirak edən iki boksçu ölüb

Yaponiyalı boksçu Hiromasa Urakava 28 yaşında rinqdə aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Boks Təşkilatının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Urakava Tokioda həmyerlisi Yoji Saito ilə döyüşdən sonra dünyasını dəyişib. Saito final, səkkizinci raundda texniki nokautla qalib gəlib.

Bundan əvvəl Yaponiyadan olan daha bir boksçunun - bu turnirdə də iştirak edən 28 yaşlı Şigetosi Kotarinin ölümü ilə bağlı məlumat yayılıb. O, subdural hematoma səbəbindən təcili əməliyyat olunub, lakin sonradan aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Японии после одного турнира скончался второй боксер

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
4 avqust 2025 09:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi