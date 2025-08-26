Haqqımızda

Yaponiya dənizə nəzarəti artırmaq üçün dörd "SeaGuardian" təyyarəsi alacaq

Yaponiya dənizə nəzarəti artırmaq üçün dörd "SeaGuardian" təyyarəsi alacaq Yaponiya Sahil Mühafizəsinin 2026-cı maliyyə ili üçün büdcə tələbinə dəniz nəzarətini gücləndirmək üçün 4 ədəd "SeaGuardian" pilotsuz təyyarəsinin alınması daxil edilib.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 08:46
Yaponiya dənizə nəzarəti artırmaq üçün dörd SeaGuardian təyyarəsi alacaq

Yaponiya Sahil Mühafizəsinin 2026-cı maliyyə ili üçün büdcə tələbinə dəniz nəzarətini gücləndirmək üçün 4 ədəd "SeaGuardian" pilotsuz təyyarəsinin alınması daxil edilib.

"Report" "Japan Times"a istinadən xəbər verir ki, sözügedən 4 təyyarə 2028-ci maliyyə ilində istifadəyə verilsə, Yaponiyanın "SeaGuardian" donanması 9 vahidə çatacaq.

Sahil Mühafizəsi həmçinin iki böyük patrul gəmisi inşa etməyi və arsenalına orta ölçülü reaktiv təyyarə əlavə etməyi planlaşdırır.

Qeyd olunur ki, Yaponiya Sahil Mühafizəsinin büdcə tələbi 2025-ci maliyyə ili üçün təşkilatın ilkin büdcəsindən 14% yüksək olan rekord göstəriciyə - 317.7 milyard yenə (təxminən 2,19 milyard ABŞ dolları) çatıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Japan to buy four SeaGuardian aircraft to boost maritime surveillance

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi