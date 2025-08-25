Vuçiç: Serbiyanın əsas xarici siyasət hədəfi Aİ-yə üzv olmaqdır

Haqqımızda

25 avqust 2025 23:26
Avropa İttifaqına qoşulmaq Serbiyanın əsas xarici siyasət hədəfi olaraq qalır.

"Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç "Euronews" telekanalına müsahibəsində deyib.

O, ölkənin Avropaya inteqrasiya istiqamətində öz kursunu və lazımi islahatları davam etdirəcəyini vurğulayıb.

"Mən dövlətə rəhbərlik etdiyim müddətdə Serbiya lazımi islahatları həyata keçirmək üçün sadiq və qətiyyətlə Avropa yolunda möhkəm qalacaq", - Serbiya lideri qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Aİ-yə üzvlük prioritet olaraq qalır, çünki ölkə oraya aiddir.

Rusiya-Ukrayna münaqişəsindən danışan Vuçiç qeyd edib ki, Belqrad mümkün sülh danışıqları üçün iki ölkənin prezidentləri Vladimir Putin və Volodimir Zelenskini qəbul etməyə hazırdır.

