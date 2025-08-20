Vaşinqtonda cinayət statistikasının mümkün təhrifləri ilə bağlı araşdırma başlayıb

ABŞ Ədliyyə Nazirliyi ölkənin paytaxtı Vaşinqton şəhərində cinayət statistikasının mümkün təhrifləri ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Washington Post” (WP) öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.
Bu təhqiqat ABŞ prezidenti Donald Tramp administrasiyası ilə şəhər hakimiyyət orqanları arasında qarşıdurmanın kəskinləşməsinin növbəti əlaməti ola bilər.
“NBC News”un daha əvvəl xəbər verdiyi kimi, şəhərin polis rəisi Maykl Pulliam 2025-ci ilin mayında məzuniyyətə göndərilib və Vaşinqtonda cinayət statistikasını təhrif etdiyinə görə ona qarşı istintaq başlayıb.
Nəşrin üç mənbəsinə görə, federal istintaq həm şəhər polis rəisinin, həm də digər yerli məmurların hərəkətlərini araşdırmaq üçün çağırılıb.
Bundan əvvəl şəhərin meri Myuriel Bouzer və digər şəhər rəsmiləri Vaşinqtonda zorakılıq cinayətlərinin sayının 2025-ci ilin əvvəlindən 2024-cü ilin eyni göstəricisi ilə müqayisədə 27%, qətllərin sayının isə 11% azaldığını iddia ediblər.
Mətbu orqanı qeyd edib, hazırda Vaşinqton polisinin 3,1 minə yaxın əməkdaşı var.