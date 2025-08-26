Haqqımızda

Almaniya XİN: Putin Ukraynada müharibəni dayandırmağa hazır olduğunu dünyaya sübut etməlidir

Almaniya XİN: Putin Ukraynada müharibəni dayandırmağa hazır olduğunu dünyaya sübut etməlidir Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful bildirib ki, Rusiyaya təzyiq gücləndirilməlidir.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 12:07
Almaniya XİN: Putin Ukraynada müharibəni dayandırmağa hazır olduğunu dünyaya sübut etməlidir

Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful bildirib ki, Rusiyaya təzyiq gücləndirilməlidir.

“Report” xəbər verir ki, nazir bunu ABŞ, Finlandiya, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Polşa və Ukraynadan olan həmkarları ilə müşavirənin yekunları üzrə “X” hesabında yazıb.

"Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya qarşı müharibəni dayandırmağa hazır olduğunu dünyaya sübut etməlidir. Dünən həmkarlarımla danışdım. Biz yekdil fikirdəyik: Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərinə ehtiyacı var. Rusiyaya təzyiqi gücləndirmək lazımdır", - o yazıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası German FM: Putin must prove that he is ready to stop Ukraine war
Rus versiyası Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Cənubi Koreya ABŞ-dən 103 təyyarə alacaq
Cənubi Koreya ABŞ-dən 103 təyyarə alacaq
26 avqust 2025 12:58
İran Avstraliyanı cavab tədbirləri ilə hədələyib
İran Avstraliyanı cavab tədbirləri ilə hədələyib
26 avqust 2025 12:47
Rusiya diplomatlarının Şengen zonasında sərbəst hərəkəti qadağan edilə bilər
Rusiya diplomatlarının Şengen zonasında sərbəst hərəkəti qadağan edilə bilər
26 avqust 2025 12:26
FET İdarə Heyətinin üzvü: Trampın məni işdən çıxarmaq səlahiyyəti yoxdur- YENİLƏNİB 
FET İdarə Heyətinin üzvü: Trampın məni işdən çıxarmaq səlahiyyəti yoxdur- YENİLƏNİB 
26 avqust 2025 11:53
KİV: ABŞ və Rusiya Ukraynada sülh danışıqları çərçivəsində enerji sazişlərini müzakirə edib
KİV: ABŞ və Rusiya Ukraynada sülh danışıqları çərçivəsində enerji sazişlərini müzakirə edib
26 avqust 2025 11:38
Polşa Ukrayna üçün “Starlink” sisteminin bağlanmasını təkzib edib
Polşa Ukrayna üçün “Starlink” sisteminin bağlanmasını təkzib edib
26 avqust 2025 09:39
Tokayev Çinə səfər edəcək
Tokayev Çinə səfər edəcək
26 avqust 2025 09:17
Vyetnamda Kadziki qasırğası səbəbindən azı üç nəfər həlak olub
Vyetnamda "Kadziki" qasırğası səbəbindən azı üç nəfər həlak olub
26 avqust 2025 08:58
Yaponiya dənizə nəzarəti artırmaq üçün dörd SeaGuardian təyyarəsi alacaq
Yaponiya dənizə nəzarəti artırmaq üçün dörd "SeaGuardian" təyyarəsi alacaq
26 avqust 2025 08:46
ABŞ gələn həftə Yaponiya ilə 550 milyard dollar həcmində investisiya sazişi imzalayacaq
ABŞ gələn həftə Yaponiya ilə 550 milyard dollar həcmində investisiya sazişi imzalayacaq
26 avqust 2025 08:38

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi