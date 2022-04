Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen aprelin 8-də Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə hansı məsələləri müzakirə etdiyini açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

“Ukraynanın mübarizəsi Avropa İttifaqının mübarizəsidir. Biz Ukraynanın tərəfindəyik. Dünən dövlət başçısı Zelenskiyə verdiyim mesaj da bu idi”, - Avropa Komissiyasının rəhbəri bildirib.