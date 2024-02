Ursula fon der Lyayen: "Avropa müharibənin hər günü Ukraynanın yanında olacaq"

Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen Avropanın müharibənin hər günü Ukraynanın yanında olacağını deyib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

"Avropa müharibənin hər günü Ukraynanın yanında olacaq. Avropalı olmağın mənası budur", - o qeyd edib.