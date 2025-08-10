Ulf Kristersson: İsveç Ukraynanın ehtiyaclarını ödəmək üçün yardım göstərməyə davam edəcək

Haqqımızda

10 avqust 2025 16:42
İsveç Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri liderlərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı bəyanatını dəstəkləyir.

“Report” xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri Ulf Kristersson Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə telefon danışığından sonra bildirib.

"İsveçin Ukraynanı bütün yollarla, o cümlədən "istəkli ölkələr koalisiyası" vasitəsilə dəstəkləmək üçün tam və sarsılmaz öhdəliyini bir daha təkrarladım. Biz Ukraynanın dünyada beşinci ən böyük dəstəkçisiyik və Ukraynanın ehtiyaclarını ödəmək üçün hərbi, humanitar və maliyyə yardımı göstərməyə davam edəcəyik. İsveç Avropa liderlərinin Ukraynada sülhə dair son bəyanatını tam şəkildə dəstəkləyir", – deyə Kristersson "X" hesabında yazıb.

Xatırladaq ki, Fransa, İtaliya, Böyük Britaniya, Finlandiya, Almaniya və Polşa liderləri və Avropa Komissiyasının rəhbəri birgə bəyanat yayaraq ABŞ Prezidenti Donald Trampı Rusiya ilə yalnız "atəşkəs şəraitində" danışıqlar aparmağa və "Ukraynanın və Avropanın həyati təhlükəsizlik maraqlarını qorumağa" çağırıblar.

Rus versiyası Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине

