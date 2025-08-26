Ukraynada 18-22 yaşlı kişilərin sərhədi maneəsiz keçməsinə icazə verilib

Haqqımızda

Digər ölkələr
26 avqust 2025 23:28
Ukrayna Nazirlər Kabineti dövlət sərhədindən keçmə qaydasını yeniləyib. Yeni qaydaya əsasən hərbi vəziyyət dövründə 18-22 yaşlı kişilər sərhədi maneəsiz keçə biləcəklər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Yuliya Sviridenko teleqram kanalında məlumat yayıb.

"Söhbət müvafiq yaşda olan bütün vətəndaşlardan gedir", - o, qeyd edib.

Hökumət başçısının sözlərinə görə, bu qərar müxtəlif səbəblərdən xaricdə olan vətəndaşlara da aiddir. “Biz ukraynalıların Ukrayna ilə mümkün qədər əlaqələr saxlamasını istəyirik”, - Sviridenko bildirib.

Dəyişikliklər qərarın rəsmi dərcindən bir gün sonra qüvvəyə minir.

Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hökumətə hərbi komandanlıqla birlikdə ukraynalı gənclərin dövlət sərhədini keçməsinin sadələşdirilməsi, xüsusən yaş həddinin 18-dən 22-yə qaldırılması üzərində işləməyi tapşırmışdı.

