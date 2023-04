Ukrayna XİN başçısı NATO Baş katibi ilə silah tədarükünü müzakirə edib

Ukrayna xarici işlər naziri Dmitro Kuleba NATO-nun Belçikanın paytaxtı Brüsseldəki mənzil qərargahında Alyansın Baş katibi Yens Stoltenberqlə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, Kuleba bu barədə tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Stoltenberqlə Ukraynanın uğurlu əks-hücum əməliyyatları üçün silah tədarükünün artırılmasını müzakirə edib:

“Mən, həmçinin Ukraynanın NATO-nun tamhüquqlu üzvü olmaqla bağlı hədəfimi açıqladım”.