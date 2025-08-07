Haqqımızda

Ukrayna və Rumıniya XİN rəhbərləri qaz nəqlinin şaxələndirilməsini müzakirə ediblər

Ukrayna və Rumıniya XİN rəhbərləri qaz nəqlinin şaxələndirilməsini müzakirə ediblər Ukraynanın xarici işlər naziri Andriy Sıbiha ilə Kiyevdə səfərdə olan rumıniyalı həmkarı Oana-Silvia Çoyu Trans-Balkan dəhlizi ilə qaz nəqlinin şaxələndirilməsini müzakirə ediblər.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 22:12
Ukrayna və Rumıniya XİN rəhbərləri qaz nəqlinin şaxələndirilməsini müzakirə ediblər

Ukraynanın xarici işlər naziri Andriy Sıbiha ilə Kiyevdə səfərdə olan rumıniyalı həmkarı Oana-Silvia Çoyu Trans-Balkan dəhlizi ilə qaz nəqlinin şaxələndirilməsini müzakirə ediblər.

“Report” “İnterfaks-Ukrayna” istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazirlərin birgə mətbuat açıqlamasında qeyd olunub.

"Bu gün biz qış qabağı enerji təhlükəsizliyinə də diqqət yetirdik. Trans-Balkan Qaz Dəhlizi vasitəsilə qaz tədarükünün şaxələndirilməsinin vacibliyini müzakirə etdik. Məhz bu dəhliz vasitəsilə Ukrayna bu yaxınlarda Azərbaycan qazını aldı və məhz bu infrastruktur Rusiyanın zərbələrinin hədəfinə çevrildi", - Sıbiha birgə mətbuat açıqlamasında deyib.

Sıbihanın sözlərinə görə, o, Çoyu ilə Ukrayna və Rumıniya liderlərinin bu il, nəhayət, ölkələrin strateji tərəfdaşlığa keçidini rəsmiləşdirməsi üçün əlindən gələni etməyə razılaşıb.

Xatırladaq ki, iyulun 28-də Ukraynanın “Naftogaz” şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə daxil olan “SOCAR Energy Ukraine” ilə Azərbaycan qazının alınmasına dair ilk müqavilə bağlayıb. Mavi yanacağın ilk sınaq tədarükü Trans-Balkan dəhlizi ilə Bolqarıstan-Rumıniya-Ukrayna sərhədi marşrutu ilə həyata keçirilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Ukrainian, Romanian FMs discuss gas supply diversification
Rus versiyası Главы МИД Украины и Румынии обсудили диверсификацию газоснабжения через Трансбалканский коридор

Ən çox oxunan xəbərlər

Xalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
FotoXalq artisti Arif Babayev I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-2 - VİDEO
1 avqust 2025 14:31
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:11
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
Mediada saxta məlumatların dərc edilməsinə yol verilməməsi haqqında yeni normalar təsdiqlənib
1 avqust 2025 13:56
Yanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəsizliyində nöqsanlara yol verən karaoke klubun fəaliyyəti dayandırılıb
1 avqust 2025 10:23
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
Üç rayon xəstəxanasına yeni direktorlar təyin edilib
1 avqust 2025 15:12
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi