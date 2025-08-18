Haqqımızda

ABŞ artan müdafiə xərcləri fonunda Ukraynanın Avropa ölkələri üçün böyük hərbi texnika təchizatçısına çevriləcəyini düşünür.
18 avqust 2025 04:15
Uiteker: Ukrayna Avropa ölkələri üçün böyük hərbi texnika tədarükçüsünə çevriləcək

ABŞ artan müdafiə xərcləri fonunda Ukraynanın Avropa ölkələri üçün böyük hərbi texnika təchizatçısına çevriləcəyini düşünür.

"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uiteker "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

“Onlar (Ukrayna – red.), şübhəsiz ki, Avropaya hərbi texnika üzrə əsas təchizatçılardan birinə çevriləcəklər, çünki Avropa ölkələri artıq hər kəsin razılaşdığı 5 %-i (ÜDM-in 5 %-i – red.) xərcləməyə başlayacaqlar”, – deyə Uiteker qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, artıq indidən Ukraynanın gələcək iqtisadiyyatı haqqında düşünmək lazımdır. O bildirib ki, müdafiə sənayesindən əlavə, Ukraynanın kənd təsərrüfatı sektoru, limanları və infrastrukturunu da bərpa etməsi lazım olacaq ki, bu da, əsasən, Avropadan "çoxlu maliyyə vəsaiti" tələb edəcək.

