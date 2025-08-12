Polşanın Baş naziri Donald Tusk bildirib ki, Rusiya Ukrayna ilə münaqişənin son mərhələsində Kiyev və Varşavanın arasını vurmağa çalışır.
“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında yazıb.
"Ukrayna müharibəsinin sonu yaxınlaşır, buna görə də Rusiya Kiyevlə Varşavanı qarşı-qarşıya qoymaq üçün hər şeyi edir. Ukraynalıların Polşaya qarşı neqativ jestləri və Polşada anti-Ukrayna əhval-ruhiyyəsinin qızışdırılması Putinin xarici agentlər və yerli axmaqlar tərəfindən həyata keçirilən ssenarisidir", - o vurğulayıb.