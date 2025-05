Türkiyənin Maltadakı səfiri vəfat edib

Türkiyənin Maltadakı səfiri Erdeniz Şen vəfat edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Maltanın xarici işlər və turizm naziri İan Borq (Ian Borg) "X"də yazıb.

Nazir bu hadisədən dərin kədər hissi keçirdiyini vurğulayıb.

"Onun diplomatik fəaliyyəti və ölkəsinə xidməti hörmətlə xatırlanacaq",- deyə İ.Borq əlavə edib.

XİN başçısı səfirin ailəsinə, həmkarlarına, Maltadakı Türkiyə səfirliyinə və Türkiyə xalqına başsağlığı verib.