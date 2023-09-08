Türkiyə ordusu Suriyada daha 7 terrorçunu məhv edib

Türkiyə ordusu Suriyanın Barış Pınarı bölgəsində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində PKK/YPG terror təşkilatının daha 7 üzvünü məhv edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Əməliyyat nəticəsində terrorçular tunel qazan zaman zərərsizləşdirilib.

Qeyd olunub ki, terrorçularla mübarizə uğurla davam edir.