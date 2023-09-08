Türkiyə ordusu Suriyada daha 7 terrorçunu məhv edib

Türkiyə ordusu Suriyanın Barış Pınarı bölgəsində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində PKK/YPG terror təşkilatının daha 7 üzvünü məhv edib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.
Əməliyyat nəticəsində terrorçular tunel qazan zaman zərərsizləşdirilib.
Qeyd olunub ki, terrorçularla mübarizə uğurla davam edir.
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/rCSKqcjAHm