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Türkiyə ordusu Suriyada daha 7 terrorçunu məhv edib

Türkiyə ordusu Suriyada daha 7 terrorçunu məhv edib Türkiyə ordusu Suriyanın Barış Pınarı bölgəsində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində PKK/YPG terror təşkilatının daha 7 üzvünü məhv edib.
Digər ölkələr
8 Sentyabr , 2023 14:44
Türkiyə ordusu Suriyada daha 7 terrorçunu məhv edib

Türkiyə ordusu Suriyanın Barış Pınarı bölgəsində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində PKK/YPG terror təşkilatının daha 7 üzvünü məhv edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Əməliyyat nəticəsində terrorçular tunel qazan zaman zərərsizləşdirilib.

Qeyd olunub ki, terrorçularla mübarizə uğurla davam edir.

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İngilis versiyası Turkish army kills 7 more terrorists in Syria

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