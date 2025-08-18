Trampın reytinqi Alyaskada Putinlə danışıqlardan sonra yüksəlib

ABŞ Prezidenti Donald Trampın reytinqi Alyaskada rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündən sonra kəskin şəkildə yüksələrək 54%-ə çatıb. Göstərici əsasən afroamerikalılar və Latın Amerikası mənşəli insanlar arasında yaxşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, "Insider Advantage" tədqiqat xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticələrindən bəlli olur.
Bununla belə, respondentlərin 44%-i, əsasən yaşlı sakinlər ABŞ liderinin fəaliyyətini bəyənmirlər.
Bundan əlavə, sorğuda iştirak edənlərin 2%-i onun işini bəyənib-bəyənmədikləri barədə hələ qərar vermədiklərini bildiriblər.
Sorğu 15-17 avqust tarixlərində keçirilib. Xəta payı 3,09 faiz bəndi təşkil edib.