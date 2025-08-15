Haqqımızda

Tramp Rusiyanın Ukraynaya zərbələrini danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün yanlış cəhd adlandırıb

Tramp Rusiyanın Ukraynaya zərbələrini danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün yanlış cəhd adlandırıb ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarının Ukrayna şəhərlərinə hücumlarını bu ölkənin lideri Vladimir Putinin danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün yanlış cəhd olduğunu söyləyib.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 19:17
Tramp Rusiyanın Ukraynaya zərbələrini danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün yanlış cəhd adlandırıb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarının Ukrayna şəhərlərinə hücumlarını bu ölkənin lideri Vladimir Putinin danışıqlarda mövqeyini yaxşılaşdırmaq üçün yanlış cəhd olduğunu söyləyib.

“Report” “AP News”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tramp Alyaska sammitində onu müşayiət edən jurnalistlərə bildirib.

“Bəlkə bu, dünyanın bir parçasıdır. Bəlkə də bu, onun xüsusiyyətləri, genləri, genetikası ilə bağlıdır. Amma o, bunun ona danışıqlarda güc verdiyini düşünür. Düşünürəm ki, bu, ona zərər verir. Onunla bu barədə sonra danışacağam”, - o deyib.

Tramp həmçinin “Air Force One” təyyarəsində Ukrayna ilə sülhün Rusiya üçün iqtisadi faydalarından danışıb, eyni zamanda danışıqların nəticəsiz qalacağı təqdirdə daha sərt sanksiyalar barədə xəbərdarlıq edib.

“Diqqət elədim, o, Rusiyadan çoxlu iş adamları gətirir və bu yaxşıdır. Mən bunu bəyənirəm, çünki onlar bizneslə məşğul olmaq istəyirlər, lakin müharibəni həll etməyincə bu olmayacaq”, - o, fikrini yekunlaşdırıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп назвал удары РФ по Украине ошибочной попыткой улучшить переговорную позицию

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi