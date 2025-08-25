Donald Tramp: Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişəni dayandırmaq düşündüyümdən çətin oldu

Haqqımızda

25 avqust 2025 20:44
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasında münaqişənin dayandırılmasının daha asan olacağını gözlədiyini, lakin şəxsi münaqişələrin prosesi çətinləşdirdiyini deyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə o, Oval kabinetdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

“Düzünü desəm, Rusiya-Ukrayna məsələsinin asan olacağını düşünürdüm, lakin məlum oldu ki, ciddi şəxsi münaqişələr var. Bu, onlardan biridir. Amma biz yekunda bunu da dayandıracağıq”, - Tramp vurğulayıb.

O həmçinin bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin təfərrüatları hələ müzakirə edilməyib, çünki əsas məsələ müharibənin dərhal başa çatması olaraq qalır.

ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, Avropa Ukraynaya mühüm təhlükəsizlik zəmanəti verməlidir, ABŞ isə yalnız bunu dəstəkləməlidir.

Rus versiyası Трамп: Остановить конфликт между Россией и Украиной оказалось сложнее, чем я думал

