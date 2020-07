Tramp prezident seçkisinin keçirilmə tarixinin dəyişdirilməsini istəyib

ABŞ prezidenti Donald Tramp prezident seçkisinin keçirilmə tarixinin dəyişdirilməsini tələb edib.

"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Twetter" səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, 2020-ci ildə poçt vasitəsi ilə səsvermə zamanı saxtakarlıq halları baş verə bilər: “Seçicilərin daha sakit və təhlükəsiz şəraitdə səsverməsi üçün seçkini təxirə salmaq olar?”.

Qeyd edək ki, ABŞ-da 59-cu prezident seçkisi bu ilin noyabrın 3-də keçiriləcək. Hakim Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donlad Tramp, müxalif Demokratlar Partiyasının namizədi isə sabiq vitse-prezident Cozef Baydendir.

Xatırladaq ki, koronavirusa yoluxma sayına görə ABŞ dünyada birinci yerdədir. Ölkə üzrə 4,5 mln nəfər virusa yoluxub, infeksiyadan 154 minə yaxın pasiyent ölüb, 2,2 mln nəfər sağalıb.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???