Venesuela parlamentinin keçmiş deputatı Nobel Sülh Mükafatına layiq görülüb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 13:02
Venesuela parlamentinin keçmiş deputatı Maria Korina Maçadoya Nobel Sülh Mükafatı təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nobel mükafatı komitəsinin məlumatında bildirilib.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın namizədliyi dəstəklənməyib.
