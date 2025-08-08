Tramp: ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sonrakı addımları Putindən asılı olacaq

Haqqımızda

8 avqust 2025 01:06
Vaşinqtonun Moskvaya qarşı bundan sonrakı addımları Rusiya prezidenti Vladimir Putindən asılı olacaq.

"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

Trampa Rusiya və Ukrayna arasında münaqişənin həlli üçün müəyyən etdiyi müddətin hələ də qüvvədə olub-olmaması ilə bağlı sual verilib.

"Bu ondan (Rusiya lideri - red.) asılı olacaq. Onun nə deyəcəyini görəcəyik", - deyən Tramp Rusiya rəhbərliyinin mövqeyindən narahat olması barədə tezisini təkrarlayıb.

