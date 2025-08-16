Haqqımızda

Starmer Tramp və Zelenski ilə Alyaskadakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib

Starmer Tramp və Zelenski ilə Alyaskadakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ABŞ və Ukrayna prezidentləri Donald Tramp və Volodmir Zelenski ilə telefon danışıqları aparıb.
Digər ölkələr
16 avqust 2025 11:38
Starmer Tramp və Zelenski ilə Alyaskadakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib

Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ABŞ və Ukrayna prezidentləri Donald Tramp və Volodmir Zelenski ilə telefon danışıqları aparıb.

“Report” BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Telefon danışıqları zamanı ABŞ liderinin rusiyalı həmkarı ilə Alyaskada apardığı danışıqların nəticələri müzakirə edilib.

Qeyd olunur ki, K.Starmer səhər saatlarında NATO-nun Avropadan olan digər üzv dövlətlərinin liderləri ilə birlikdə Trampla telefon danışığına qoşulub və tezliklə özü də avropalı liderlərlə danışıqlar aparacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Стармер обсудил с Трампом и Зеленским итоги переговоров на Аляске

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi