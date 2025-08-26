Haqqımızda

"SpaceX" pis hava şəraitinə görə "Starship"in prototipinin 10-cu buraxılışını ləğv edib Amerikanın "SpaceX" şirkəti bazar ertəsi günü "Starship" kosmik gəmisinin prototipini 10-cu sınaq uçuşuna göndərəcək daşıyıcı raketin buraxılışını əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ləğv edib.
26 avqust 2025 06:46
SpaceX pis hava şəraitinə görə Starshipin prototipinin 10-cu buraxılışını ləğv edib

Amerikanın "SpaceX" şirkəti bazar ertəsi günü "Starship" kosmik gəmisinin prototipini 10-cu sınaq uçuşuna göndərəcək daşıyıcı raketin buraxılışını əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ləğv edib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki canlı yayımda məlumat paylaşılıb.

Start şərq saat qurşağı ilə saat 19:59-da (Bakı vaxtı ilə 03:59) Texas ştatındakı "Starbase" kosmodromunda planlaşdırılmışdı.

"Pis xəbər, bu gün buraxılış hava şəraiti səbəbindən baş tutmayacaq", - canlı yayımın aparıcısı deyib.

"Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
25 avqust 2025 16:56
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
25 avqust 2025 15:10
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39

