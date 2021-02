Somali ordusu rəhbərinin müavininə sui-qəsd cəhdi olub, ölənlər var

Somalinin paytaxtı Moqadişoda ölkənin Müdafiə Qüvvələrinin rəis müavini, general Abas Amin Əliyə sui-qəsd cəhdi zamanı azı 2 nəfər həlak olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Somali Guardian” xəbərlər portalı bildirib.

Qeyd edilir ki, general özü hadisə zamanı sağ qalıb.