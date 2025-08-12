Haqqımızda

Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları genişləndirmək qərarını pisləyib

Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları genişləndirmək qərarını pisləyib Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti vəliəhd şahzadə Məhəmməd bin Salmanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatların miqyasını genişləndirmək niyyətini tənqid edib.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 16:18
Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatları genişləndirmək qərarını pisləyib

Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti vəliəhd şahzadə Məhəmməd bin Salmanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda İsrailin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatların miqyasını genişləndirmək niyyətini tənqid edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Mətbuat Agentliyi məlumat yayıb.

"Nazirlər Kabineti İsrailin Qəzza zolağını tam işğal etmək qərarını, qardaş Fələstin xalqına qarşı aclıq, qəddar hərəkətlər və etnik təmizləmə ilə bağlı cinayətlərin davam etdirilməsini qətiyyətlə pisləyir", - məlumatda deyilir.

Ər-Riyad hesab edir ki, dünya ictimaiyyətinin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu hücumları dayandırmaq iqtidarında olmaması beynəlxalq sistemin əsaslarını və onun legitimliyini sarsıdır, regional və qlobal sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Saudi Arabia condemns Israel’s decision to expand military operations in Gaza  
Rus versiyası Саудовская Аравия осудила решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi