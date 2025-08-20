Haqqımızda

Serbiyada ölkə hökumətinə dəstək məqsədilə kütləvi aksiyalar keçirilir

Serbiyada ölkə hökumətinə dəstək məqsədilə kütləvi aksiyalar keçirilir Serbiyanın 50-dən çox şəhər və qəsəbəsində ölkə hakimiyyətinə dəstək aksiyaları keçirilir.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 18:40
Serbiyada ölkə hökumətinə dəstək məqsədilə kütləvi aksiyalar keçirilir

Serbiyanın 50-dən çox şəhər və qəsəbəsində ölkə hakimiyyətinə dəstək aksiyaları keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli RTS telekanalı məlumat yayıb.

Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiçin sözlərinə görə, bu mitinqlər hökumət əleyhinə etiraz aksiyalarının iştirakçılarına qarşı deyil, etirazın bildirilmə formasına qarşı yönəlib: “Biz heç vaxt insanlara qarşı deyilik, lakin blokadalara və zorakılığa qarşıyıq”.

O qeyd edib ki, küçələri bağlayan insanlar üzlərini gizlədirlər: “Onlar gizlənirlər, çünki təklif edəcəkləri heç bir şey yoxdur və təhlükəsizliklərindən qorxurlar”.

Xatırladaq ki, Serbiyada etirazlar 2024-cü il noyabrın 1-də Novi Sad şəhərində dəmiryol vağzalının damının bir hissəsinin uçmasından sonra başlayıb. İnsident zamanı 16 nəfər ölüb. Zaman keçdikcə bu aksiyalarda siyasi şüarlar də səslənməyə başlayıb.

Serbiyanın şəhərlərində vəziyyət ötən həftə gərginləşib. Etirazçılar aksiyalarını gücləndirib, axşam və gecə saatlarında onlar polislə toqquşmaya girir, yolları bağlayırlar.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Сербии проводятся массовые акции в поддержку правительства страны

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Niderland Polşaya 300-ə yaxın hərbçi göndərməyi planlaşdırır
Niderland Polşaya 300-ə yaxın hərbçi göndərməyi planlaşdırır
20 avqust 2025 19:43
Baş nazir: Estoniya Ukraynaya bir bölük hərbçilər göndərməyə hazırdır
Baş nazir: Estoniya Ukraynaya bir bölük hərbçilər göndərməyə hazırdır
20 avqust 2025 19:19
Rusiyanın Konstantinovkada bazara endirdiyi zərbələr nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb
FotoRusiyanın Konstantinovkada bazara endirdiyi zərbələr nəticəsində 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb
20 avqust 2025 18:56
Əfqanıstan, Çin və Pakistan XİN başçılarının altıncı dialoq sessiyası keçirilib
FotoƏfqanıstan, Çin və Pakistan XİN başçılarının altıncı dialoq sessiyası keçirilib
20 avqust 2025 18:27
Britaniya Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək etmiş 5 təşkilata sanksiya tətbiq edib
Britaniya Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək etmiş 5 təşkilata sanksiya tətbiq edib
20 avqust 2025 17:42
Rusiya XİN: Yüksək səviyyəli görüş Ukrayna ilə danışıqlara nöqtə qoymalıdır
Rusiya XİN: Yüksək səviyyəli görüş Ukrayna ilə danışıqlara nöqtə qoymalıdır
20 avqust 2025 16:18
Nigeriyada məscidə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb
Nigeriyada məscidə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 50 nəfərə çatıb
20 avqust 2025 16:17
Polşanın Baş naziri Budapeşti tənqid edib
Polşanın Baş naziri Budapeşti tənqid edib
20 avqust 2025 16:00
Lavrov: Rusiya Vaşinqtonda Avropadan Ukrayna ilə bağlı konstruktiv ideyalar eşitməyib
Lavrov: Rusiya Vaşinqtonda Avropadan Ukrayna ilə bağlı konstruktiv ideyalar eşitməyib
20 avqust 2025 15:46
Almaniya İsrailin ehtiyatda olan 60 min hərbçini səfərbər etmək planını pisləyib
Almaniya İsrailin ehtiyatda olan 60 min hərbçini səfərbər etmək planını pisləyib
20 avqust 2025 15:33

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi