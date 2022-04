Şarl Mişel: "Kremlin döyüş maşınının sıradan çıxarılması çox vacibdir"

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel dünya dövlətlərini Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etməyə çağırıb.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

“Rusiya müharibədə qalib gəlməyəcək. Ukraynada törədilən vəhşilikləri dayandırmaq üçün indi Kremlin döyüş maşınının sıradan çıxarılması çox vacibdir. Sanksiyaları ciddi şəkildə gücləndirməkdən başqa yol yoxdur”, - Ş.Mişel bildirib.