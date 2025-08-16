Haqqımızda

"Reuters": ABŞ Alyaskadakı layihələrdə Rusiyanın nüvə buzqıran gəmilərindən istifadəni müzakirə edib

16 avqust 2025 00:09
Reuters: ABŞ Alyaskadakı layihələrdə Rusiyanın nüvə buzqıran gəmilərindən istifadəni müzakirə edib

ABŞ administrasiyası Alyaskada qaz və LNG layihələrinin inkişafını dəstəkləmək üçün Rusiya nüvə buzqıran gəmilərinin mümkün istifadəsini müzakirə edib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" agentliyi üç mənbəyə istinadən bildirib.

Məlumata görə, bu layihənin müzakirəsi Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında görüşün nəticəsi ola biləcək mümkün sövdələşmə çərçivəsində Ağ Ev rəsmiləri arasında aparılıb.

Xatırladaq ki, sammit ərəfəsində "The Daily Telegraph" qəzeti ABŞ-nin Rusiyaya Alyaskada xammal yataqlarının işlənməsini təklif etmək niyyətində olduğunu yazmışdı.

Rus versiyası Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске

