Podolyak: Avropalılar Rusiyanın müharibəni dondurub, Avropada təxribatlarının sayını artırmasına hazırdırlarmı?

Əgər Ukrayna hərbi resurslara, hücum alətlərinə, raketlərə məhdudiyyətsiz çıxışa malik olsa, yaxud öz dron istehsalına, uzaqmənzilli dronlara daha çox investisiya qoysa, Rusiya ərazisində müharibə 20 dəfəyə qədər genişlənə bilər.
Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna açıqlamasında Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixaylo Podolyak bildirib.
Onun fikrincə, belə olan halda Rusiyada hərbi infrastruktur daha sürətlə dağılar, tamamilə fərqli bir mənzərə yarana bilər:
"Problem ondadır ki, Rusiya münaqişənin dondurulmasını yox, onu uzatmaq istəyir. Mənim Qərbi Avropa ölkələri siyasətçilərinə başqa sualım var. Onlar Avropa istiqamətində daimi müharibə vəziyyətində yaşamağa hazırdırlarmı? Yəni bu gün Rusiya Ukraynaya hücum edir, sonra isə məsələn, siyasi texnologiyalar vasitəsilə payızda parlament seçkilərində seçki prosesinə müdaxilə etməyə çalışacaq. Daha sonra o, Baltik ölkələrinə hücum edəcək. Soruşuram, Avropa buna hazırdırmı? Avropa ərazisində təxribatların sayı və miqyası, bu ölkələrdə daxili siyasi proseslərə müdaxilə artacaqsa, o zaman, bəli, burada münaqişə dona bilər", - əlavə edib.