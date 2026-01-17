İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Petr Pavel: Ukrayna ağrılı güzəştlərə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 06:35
    Petr Pavel: Ukrayna ağrılı güzəştlərə hazırdır

    Çexiya Prezidenti Petr Pavel Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli planının Ukrayna tərəfindən ağrılı güzəştlər ehtiva etdiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Petr Pavel bu açıqlamanı Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna hakimiyyəti, bunun əsl sülhə gətirib çıxaracağı şərti ilə onlarla razılaşmağa hazırdır:

    "Hesab edirəm ki, Ukrayna məqbul bir həll yolu təklif etmək istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Ukraynanın sülhə aparacağı təqdirdə etməli olduğu və bunu etməyə hazır olduğu bir sıra ağrılı güzəştlər də var".

    Danışıqlar zamanı Çexiya və Ukrayna prezidentləri hərbi əməliyyatlara son qoyulması şərtlərini müzakirə ediblər.

    Petr Pavel hesab edir ki, Rusiya hakimiyyəti ölkəyə təzyiq göstərilməyənə qədər istənilən təklifi rədd edəcək: "Bu gün təzyiq əsasən iqtisadi və ya siyasi ola bilər", - deyə o əlavə edib.

    Ukrayna Çexiya güzəşt dövlət torpaqları
    Петр Павел: Украина готова пойти на "болезненные уступки"

    Son xəbərlər

    06:35

    Petr Pavel: Ukrayna ağrılı güzəştlərə hazırdır

    Digər ölkələr
    06:09

    Suriyada ilk dəfə kürd dili dövlət dili kimi tanınıb

    Digər ölkələr
    05:54

    CNN Brasil: ABŞ-ın Venesuelaya hücumlarından sonra Braziliya HHM sstemlərini gücləndirir

    Digər ölkələr
    05:23

    Amerika lideri: Hazırda Venesuelaya ABŞ nəzarət edir

    Digər ölkələr
    04:38

    Qəzza zolağı üzrə Milli İdarəetmə Komitəsinin rəhbəri məlum olub

    Digər ölkələr
    04:02

    Danimarkalı general Rusiya və Çin gəmiləri ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Digər ölkələr
    03:34

    Tramp İranla bağlı Netanyahu ilə ikinci dəfə danışıb

    Digər ölkələr
    03:00

    Rusiya və Ukrayna arasında Zaporojye AES-lə bağlı atəşkəs elan edilib

    Digər ölkələr
    02:32

    Suriya ordusu Deyr-Hafir şəhərini terrorçulardan təmizləməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti