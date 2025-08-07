Haqqımızda

Pensilvaniyada 2 hərbçi naməlum şəraitdə güllələnib

Pensilvaniyada 2 hərbçi naməlum şəraitdə güllələnib ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında atışma nəticəsində 2 təhlükəsizlik qüvvəsi əməkdaşı güllələnib.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 22:39
Pensilvaniyada 2 hərbçi naməlum şəraitdə güllələnib

ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında atışma nəticəsində 2 təhlükəsizlik qüvvəsi əməkdaşı güllələnib.

"Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ştat qubernatoru Coş Şapiro məlumat verib.

O bildirib ki, atışma Pensilvaniyanın şimal-şərqində baş verib və polkovnik Kristofer Paris artıq hadisə yerindədir, yaralanan hərbçilər isə xəstəxanaya aparılıb. Qubernatorun sözlərinə görə, yaralıların vəziyyəti stabildir: "Onlar üçün dua edirik".

C. Şapiro özünün də hadisə yerinə gedəcəyini bildirsə də, atışmanın baş vermə şəraiti haqqında məlumat paylaşmayıb.

Rus versiyası В Пенсильвании двое военнослужащих ранены при стрельбе

