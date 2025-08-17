Özbəkistan Sankt-Peterburqdan 100 vətəndaşını geri qaytaracaq

Özbəkistan hakimiyyəti çətin vəziyyətdə qalan 100 soydaşını Rusiyanın Sankt-Peterburqdan geri qaytaracaq.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Dunya” xəbər agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Özbəkistanın Baş Konsulluğu və Xarici Əmək Miqrasiyası Agentliyinin nümayəndəliyinin dəstəyi ilə iyulun 30-dan avqustun 30-dək həyata keçirilən “Vətənə qayıdış” xeyriyyə aksiyası çərçivəsində respublika öz vətəndaşlarını qaytaracaq.
Onların geri dönüş vəsiqəsi və aviabiletlə təmin olunduğu, vətənə dönüşünün avqustun 18-ə təyin edildiyi qeyd edilib.