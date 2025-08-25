Norveçin Baş naziri: Sülh danışıqlarından əvvəl Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs olmalıdır

Norveç Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqlarından əvvəl atəşkəsin elan olunmasını təklif edib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Kiyevdə səfərdə olan Norveçin Baş naziri Yonas Qar Stere Ukraynada Prezident Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
“Norveç Krallığı olaraq təklifimiz budur ki sülh danışıqlarından əvvəl dərhal atəşkəs olsun. Hər gün baş verən kütləvi qırğın dayanmalıdır”, - o deyib.
Onun fikrincə, atəşkəs sülh danışıqlarının da səmərəli baş tutmasına kömək edəcək:
“Yeri gəlmişkən bu amerikalı tərəfdaşlarımızın da ilkin ideyası idi. Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinə gəldikdə isə, bizim fikrimizcə bunun ən optimal yolu Ukrayna ordusuna məhdudiyyətsiz dəstəkdir. Çünki Ukraynanın öz gücü onun milli təhlükəsizliyinə daha böyük zamindir” - deyə, o, əlavə edib.