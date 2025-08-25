Haqqımızda

Norveçin Baş naziri: İstilik mövsümünə qədər Ukraynaya qaz təchizatında kömək edəcəyik

Norveçin Baş naziri: İstilik mövsümünə qədər Ukraynaya qaz təchizatında kömək edəcəyik Norveç qarşıdan gələn qış mövsümü öncəsi Ukraynaya qaz təchizatında yardım göstərəcək.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 16:11
Norveçin Baş naziri: İstilik mövsümünə qədər Ukraynaya qaz təchizatında kömək edəcəyik

Norveç qarşıdan gələn qış mövsümü öncəsi Ukraynaya qaz təchizatında yardım göstərəcək.

"Report" xəbər verir ki, bunu Norveçin Baş naziri Jonas Qar Störe Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə danışıqların yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

Söhbət təxminən 84 milyon avro əlavə vəsaitdən gedir.

"Qışda Ukrayna enerji resurslarının çatışmazlığı ilə üzləşə bilər. Buna görə də biz avropalı tərəfdaşlarımızla birlikdə qaz təchizatını və ehtiyatların toplanmasını maliyyələşdiririk", - Baş nazir qeyd edib.

Öz növbəsində, V.Zelenski bildirib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri qaz infrastrukturuna hava hücumları həyata keçirərək Ukraynanın istilik mövsümünə "hazırlığını pozmağa" çalışır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Norwegian PM: 'We will help Ukraine with gas supplies before heating season'
Rus versiyası Премьер Норвегии: Поможем Украине с поставками газа до отопительного сезона

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi