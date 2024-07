Niderlandın Baş naziri Avropa Komissiyasının komissarı vəzifəsinə Vopke Hoekstranın namizədliyini irəli sürüb

Niderlandın yeni Baş naziri Dik Şuf (Dick Schoof) Avropa Komissiyasında komissar (komissiya üzvü) vəzifəsinə Vopke Hoekstranın (Wopke Hoekstra) namizədliyini irəli sürüb.

"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

D.Şuf bildirib ki, məsələ ilə əlaqədar bu gün səhər Nümayəndələr Palatasına məlumat verib.