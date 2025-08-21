Haqqımızda

Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb

Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb Niderland ABŞ tərəfindən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) rəsmilərinə qarşı sanksiyaların təbiq edilməsinə münasibət bildirib.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 02:08
Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb

Niderland ABŞ tərəfindən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) rəsmilərinə qarşı sanksiyaların təbiq edilməsinə münasibət bildirib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın xarici işlər naziri Kaspar Veldkamp "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

O bildirib ki, müstəqil beynəlxalq məhkəmələr və tribunallar öz işlərini maneəsiz həyata keçirə bilməlidir və ABŞ-nin sözügedən qərarı qəbuledilməzdir:

"Tərəf dövlətlərdən biri və ev sahibi ölkə olaraq, məhkəmənin mümkün qədər maneəsiz fəaliyyət göstərə bilməsini təmin etməyə tam sadiqik".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Нидерланды считают санкции США против должностных лиц МУС неприемлемыми

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Azərbaycan Dəmir Yolları beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
"Azərbaycan Dəmir Yolları" beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
14 avqust 2025 15:41

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi