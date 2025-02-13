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NATO-nun Baş katibi Pentaqon rəhbəri ilə Alyansın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib

NATO-nun Baş katibi Pentaqon rəhbəri ilə Alyansın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib NATO-nun Baş katibi Mark Rutte ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset (Pete Hegseth) ilə görüşüb.
Digər ölkələr
13 Fevral , 2025 12:56
NATO-nun Baş katibi Pentaqon rəhbəri ilə Alyansın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib

NATO-nun Baş katibi Mark Rutte ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset (Pete Hegseth) ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş katib sosial media hesabında paylaşım edib.

O qeyd edib ki, Alyansın möhkəm qalması üçün görülməli işlər var.

"Pit Heqseti onun NATO-da ilk görüşü çərçivəsində salamlamaqdan məmnunam. Alyansın möhkəm qalmasına əmin olmaq üçün görülməli işlər var. Bu, müdafiə xərclərinin, istehsalın artırılması və Avropanın Ukraynaya dəstək üçün daha çox iş görməsi deməkdir", - M.Rutte vurğulayıb.

Qeyd edək ki, bu gün Brüsseldə NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilir.

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