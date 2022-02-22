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NATO Baş katibi: “Rusiyanın Donetsk və Luqanskı tanımasını pisləyirəm”

NATO Baş katibi: “Rusiyanın Donetsk və Luqanskı tanımasını pisləyirəm” “Mən Rusiyanın Ukraynada Donetsk və Luqanskı tanımasını pisləyirəm. Bu, münaqişənin həlli səylərini puç edir və Minsk razılaşmalarını pozur”.
Digər ölkələr
22 Fevral , 2022 00:20
NATO Baş katibi: “Rusiyanın Donetsk və Luqanskı tanımasını pisləyirəm”
Yens Stoltenberq

“Mən Rusiyanın Ukraynada Donetsk və Luqanskı tanımasını pisləyirəm. Bu, münaqişənin həlli səylərini puç edir və Minsk razılaşmalarını pozur”.

“Report” xəbər verir ki, bunu NATO Baş katibi Yens Stoltenberq özünün tviterdəki hesabında yazıb.

“NATO Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Biz Moskvanı münaqişəni qızışdırmağı dayandırmağa və diplomatiyanı seçməyə çağırırıq”, - NATO rəhbəri əlavə edib.

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Rus versiyası Генсек НАТО: Я осуждаю признание Россией Донецка и Луганска

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