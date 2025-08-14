Latviya Ukraynaya 500 milyon avrodan çox hərbi yardım göndərib

Haqqımızda

Digər ölkələr
14 avqust 2025 17:15
Latviyanın Ukraynada müharibənin əvvəlindən bəri Kiyevə göstərdiyi hərbi yardımın ümumi məbləği 500 milyon avronu ötüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Delfi” portalı Latviyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

"Builki yardımın dəqiq məbləği ilin sonunadək məlum olacaq. 2025-2026-cı illərdə Ukraynaya Latviya ÜDM-nin ən azı 0,25 faizi həcmində vəsait ayrılması planlaşdırılır. Yardıma ukraynalı hərbçilərin təlimi də daxildir", - nazirlikdən bildirilib.

Qeyd olunub ki, 2022-2023-cü illərdə Latviya ümumilikdə 370 milyon avro, 2024-cü ildə isə 134,8 milyon avro ayırıb. Ukraynaya pilotsuz uçuş aparatları, helikopterlər, haubitsalar, tank əleyhinə silahlar, hava hücumundan müdafiə sistemləri, "Patria" zirehli transportyorları və s. tədarük edilib.

Rus versiyası Минобороны: Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму свыше €500 млн

