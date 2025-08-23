Haqqımızda

Makronun tənqid edilməsinə görə Fransa ilə İtaliya arasında gərginlik yaranıb

Makronun tənqid edilməsinə görə Fransa ilə İtaliya arasında gərginlik yaranıb Fransa İtaliya səfiri Emanuela Dalessandronu İtaliyanın baş nazirinin müavini Matteo Salvininin Fransa lideri Emmanuel Makronun Ukraynaya Avropa qoşunlarının göndərilməsi ilə bağlı mövqeyini tənqid etməsi ilə əlaqədar çağırıb.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 07:49
Makronun tənqid edilməsinə görə Fransa ilə İtaliya arasında gərginlik yaranıb

Fransa İtaliya səfiri Emanuela Dalessandronu İtaliyanın baş nazirinin müavini Matteo Salvininin Fransa lideri Emmanuel Makronun Ukraynaya Avropa qoşunlarının göndərilməsi ilə bağlı mövqeyini tənqid etməsi ilə əlaqədar çağırıb.

Bu barədə “Report” “Agence France-Presse”ə istinadən xəbər verir.

Bundan əvvəl Salvini Makronu dəbilqə taxmağa və döyüşlərdə iştirak etmək üçün şəxsən Ukraynaya getməyə çağırıb.

“Səfirə xatırladılıb ki, bu bəyanatlar ölkələr arasındakı etimad mühitinə və tarixi münasibətlərə, xüsusən də Ukraynaya sarsılmaz dəstəyin güclü yaxınlaşması fonunda baş verən son hadisələrə ziddir”, - AFP mənbəyə istinadən yazıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası France summons Italian ambassador over Macron comments
Rus versiyası Франция вызвала посла Италии из-за критики Макрона

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi